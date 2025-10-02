Дипломатичні ігрища: США і Росія планують новий раунд переговорів

Москва підтвердила готовність до нового діалогу з Вашингтоном щодо України та ядерної угоди. За словами заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, США та Росія проведуть новий раунд переговорів “до кінця осені”. Основними темами обговорення стануть війна в Україні та питання продовження Договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО-2010) , повідомляє Sky News.

Рябков додав, що Москва очікує відповіді від президента США Дональда Трампа на пропозицію Володимира Путіна добровільно продовжити дію договору СНО-2010, якщо Вашингтон зробить аналогічний крок. Цей договір, який обмежує масштаби найбільших ядерних арсеналів світу, спливає вже в лютому наступного року.

Востаннє прямий діалог між США та Росією відбувся у серпні на Алясці, коли Трамп зустрівся з Путіним. Тоді американський лідер запропонував організувати окрему зустріч за участі президента України Володимира Зеленського, однак ця ідея поки що не реалізована.

Перший раунд переговорів щодо України відбувся ще в лютому в Стамбулі, однак відтоді істотного прогресу у вирішенні конфлікту досягти не вдалося.

Експерти вважають, що нові переговори можуть слугувати сигналом готовності сторін до обмеження ескалації, проте ключові розбіжності щодо України та ядерної безпеки залишаються.

