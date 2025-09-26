Подвійна гра Трампа: як США лавірують між Києвом та Москвою

Відверто антиросійські випади Дональда Трампа стали наслідком незначних воєнних досягнень Росії та переконання з боку його радників з одного боку і президента Зеленського з іншого, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ). Про те, наскільки довготривалою може бути нинішня лінія Білого дому – далі в матеріалі ForUA.

За інформацією WSJ, останніми днями президент США Трамп, готуючись до зустрічі з Володимиром Зеленським на полях ювілейної сесії ООН, спілкувався переважно із тими представниками своєї адміністрації, «які давно наполягають на більш жорсткій позиції щодо Російської Федерації». В їх числі видання називає спецпосланника президента США Кіта Келлога, а також нового посла Сполучених Штатів в ООН Майка Волца, які розповіли Трампу, що «Росія за останні роки досягла незначного прогресу» на полі бою.

Крім того, обізнані співрозмовники The Wall Street Journal зазначають, що очільник Білого дому дізнався, що Україна запланувала наступ, «який потребуватиме підтримки розвідки США». Також джерела WSJ згадують серед чинників зміни риторики американського лідера тактику президента Зеленського після скандальної зустрічі в Овальному кабінеті – зокрема неодноразову публічну вдячність Трампу за його «мирні» зусилля. Як відомо, днями президент США несподівано висловив припущення, що Україна може повернути захоплені Росією території і навіть «піти далі», а вранці 26 вересня вкотре висловив своє розчарування очільником Кремля.

Водночас про те, що Трамп вважає війну «поганою для Росії» розповів напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс. «Він (Трамп - Ред.) вкрай чутливо реагує на реальну ситуацію. А реальна ситуація така, що ми провели надзвичайно добросовісні переговори як з росіянами, так і з українцями. І я вважаю, що президент зараз стає неймовірно нетерплячим до росіян, тому що він не відчуває, що вони роблять достатньо для закінчення війни», - підкреслив Венс. Він також додав, що гучний допис Трампа у соцмережах щодо російсько-української війни – це не зміна позиції, а «визнання реальності на місці». «Якщо росіяни відмовляться вести переговори в дусі доброї волі, я думаю, це буде дуже-дуже погано для їхньої країни. Це президент чітко дав зрозуміти», - підсумував Ді Венс, який раніше відрізнявся відверто антиукраїнською риторикою.

Між тим, попри вкрай критичні щодо країни-агресорки заяви президента та віце-президента США державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч face to face з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Тобто, Вашингтон, як бачимо, попри затяте кидання словесного каміння у кремлівський город, усі мости з Москвою спалювати не поспішає.

Буквально напередодні прибуття російської делегації до Нью-Йорка від американської сторони пролунало кілька показових заяв. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю NBC попередив: роль Штатів як посередника, який здатний на рівних говорити і з Росією, і з Україною, «може себе вичерпати», а президент США певний момент може вважати за потрібне посилити тиск на Росію – зокрема, за допомогою санкцій. Власне після цього пролунали вже загальновідомі заяви самого Дональда Трампа, який заявив, що нездатність завершити війну так довго виставляє Росію «паперовим тигром» і лише підриває її економіку. Попри відвертий плювок в бік РФ – Лавров зустріч з американським візаві не скасував, а відтак очевидно, що відповідної відмашки з Кремля, який проковтнув трампівські «наїзди» не поступило.

Принагідно зазначимо, що місцем проведення переговорів Рубіо та Лаврова стала не штаб-квартира ООН, яка вважається нейтральною територією і знаходиться у віданні всіх 193 держав-членів організації, а готель Lotte New York Hotel, розташований за кілька кварталів від неї, тобто на території Сполучених Штатів. Туди Лавров прибув безпосередньо зі штаб-квартири, де до цього встиг зустрітися з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яною Сполярич-Еггер та головою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром.

Спілкування з пресою обидва міністри вирішили уникнути і до, і після дискусії за зачиненими дверима. Хіба що Лавров, який, до слова, уявіть собі, перебуває у міністерському кріслі вже понад 21 рік, подав невербальний сигнал, показавши піднятий догори великий палець, проходячи повз роспропагандистів. Натяк цілком очевидний: мовляв, все не так уже й погано.

Приблизно за півгодини на сайті Держдепу з’явилася коротка заява за підсумками зустрічі від імені заступника офіційного представника відомства Томмі Піготта. Меседж складався з двох моментів. У першому констатувався сам факт зустрічі, другий дослівно звучав так: «Держсекретар повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність того, щоб Москва зробила значні кроки для довгострокового врегулювання російсько-української війни».

Натомість у російському зовнішньополітичному відомстві за підсумками зустрічі заявили, що було «підтверджено взаємну зацікавленість у пошуку мирних розв’язок». При цьому особисто Лавров акцентував на готовності Москви «дотримуватися виробленої лідерами Росії та США на Алясці лінії, у тому числі координувати з американською стороною зусилля щодо усунення першопричин українського конфлікту». Крім того, глава росМЗС підкреслив «неприйнятність схем, що просуваються Києвом і деякими європейськими столицями, спрямованих на затягування конфлікту». Тобто, все тече, нічого в позиції агресора не змінюється – ми знову і знову чуємо абсурдну по суті своїй пісню про «першопричини конфлікту», при тому що першопричина одна-єдина – велетенська імперська вавка в путінській голові.

Вельми показово, що вже після безперешкодних посиденьок підсанкційного Лаврова з держсекретарем США на американській території, міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив Марко Рубіо до України. «Вдячний за те, що це запрошення було прийняте», - повідомив головний український дипломат у Facebook в четвер, 25 вересня.

Таким чином, до Києва невдовзі приїде пан Рубіо, натомість до Москви вчергове збирається спецпредставник президента США Стів Віткофф, котрий повсякчас після відвідин країни-агресорки досить успішно вкладає у трампівські вуха відверті, а подекуди, дикунські та абсурдні російські наративи.

Хай там як, але на переконання політолога Кирила Сазонова на американського президента невдовзі чекає ще одне відкриття. «Я не виключаю, що перед нинішньою зустріччю із Зеленським Трамп ще раз зателефонував Путіну. «Мені здається, ти занадто багато брешеш», - сказав президент США «другу Вові». І поклав слухавку. Ні, від завтра нас не завалять караванами з безплатною зброєю і технікою. І «Томагавки» в кількості двохсот не полетять по цілях на територію боліт. Взагалі в реальності мало що зміниться, крім тенденції. Перебоїв і проблем у співпраці та постачанні буде все менше або не буде взагалі. Санкції щодо Росії або її партнерів будуть додаватися. І попереду на Трампа чекає ще одне відкриття. Відкриття, що Росія – це паперовий, але не тигр. Не можна зробити тигра з туалетного паперу. У нього інші функції», - підсумовує експерт, з оцінкою якого вкрай важко не погодитися.