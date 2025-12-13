Естонія переходить до практичної фази «Балтійської лінії оборони»

Естонія розпочала встановлення перших бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з Росією в межах проєкту «Балтійська лінія оборони». Це стало черговим етапом реалізації спільної оборонної ініціативи країн Балтії, запуск якої раніше затримувався.

Наразі в регіоні планують встановити сім бункерів. Загалом до кінця 2025 року естонська влада має намір розмістити 28 таких споруд. Про це повідомив прессекретар Естонського центру оборонних інвестицій Крісмар Росін. Пілотний етап відкриває масштабніший проєкт, що передбачає будівництво близько 600 бункерів для посилення східного флангу Європейського Союзу та НАТО.

За словами Росіна, точні строки повної реалізації проєкту залишаються невизначеними. Бункери встановлюють у муніципалітеті Сетомаа та в інших районах південного сходу країни. Переважна більшість споруд розміщується на державних або муніципальних землях, один бункер — на приватній ділянці.

Проєкт стартував із запізненням приблизно на рік через проблеми з процедурою закупівель. Перший тендер на всі 600 бункерів не відбувся, оскільки запропоновані ціни перевищували граничні норми, встановлені законодавством. Підрядники не могли коректно оцінити вартість робіт без даних про точні місця встановлення, які держава не розкривала з міркувань безпеки.

У результаті проєкт скоротили до пілотної фази з 28 бункерів і надали будівельним компаніям орієнтовну інформацію про локації. Це дозволило отримати реалістичні цінові пропозиції та зібрати практичний досвід для подальшого розгортання. Решту 572 бункери планують винести на тендер до кінця року.

В Естонському центрі оборонних інвестицій зазначають, що станом на середину листопада бункери вже встановлюють, однак вони ще не повністю введені в експлуатацію. Кожна споруда має площу близько 35 квадратних метрів і здатна витримати удари артилерійських снарядів калібру 152 мм.

Бетонні укріплення є елементом багаторівневої системи оборони, яку Естонія створює на випадок можливої агресії з боку Росії.