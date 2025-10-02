Чотири найбільші економіки Європейського Союзу — Франція, Німеччина, Італія та Іспанія — висловили обережність щодо нового плану Єврокомісії з посилення безпеки повітряного простору вздовж східного флангу ЄС, відомого як “стіна дронів”, повідомляє Euractiv.

На неформальному саміті у Копенгагені, лідери ЄС виявили значні розбіжності у поглядах на проєкт. Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що “стіна дронів” є складнішою, ніж просто встановлення “купола” або “стіни”, і наголосив на потребі сучасних систем попередження загроз та спільної розробки рішень.

Канцлер Німеччини Олаф Мерц уникнув коментарів щодо цього питання, зосередившись на конкурентоспроможності економіки та підтримці України. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус додав, що реалізація проєкту займе кілька років.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес ухилився від прямих коментарів, підкресливши вразливість Європи до гібридних атак, а прем’єрка Італії Джорджа Мелоні закликала враховувати всі кордони ЄС, попередивши про ризик неефективності при фокусі лише на східному фланзі.

Водночас лідери Балтії виступили за швидку реалізацію проєкту. Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня та президент Литви Гітанас Науседа закликали ЄС діяти терміново, наголошуючи, що документи не дозволяють виявляти дрони, які можуть надлітати з Росії чи Білорусі.

Розбіжності між великими платниками бюджету ЄС та східними країнами свідчать про складність досягнення консенсусу щодо безпеки повітряного простору на східному фланзі Євросоюзу.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС планує побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії.