Євросоюз побудує три "стіни" захисту від РФ

Європейський Союз планує побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії. Йдеться про три стіни, зокрема, морську, дронову та наземну.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час пресконференції.

За словами єврокомісара, загальний підхід до захисту східних країн ЄС від російських провокацій охоплює три напрямки. Серед них:

  • наземна стіна – система протидії провокаціям на наземному кордоні;
  • стіна дронів – захист повітряного простору країн Євросоюзу;
  • морська стіна – протидія можливим провокаціям на воді.

Під час засіданні були присутніми міністри оборони країн, які межують з Російською Федерацією та Україною, зокрема Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Румунія.

На думку єврокомісара, Росія випробовує Європейський Союз і НАТО, тому реакція має бути рішучою.

Як стверджує Кубілюс, пріоритетами країн для негайних дій стали вдосконалення можливостей з виявлення, відстеження та перехоплювання дронів, які порушують повітряний простір ЄС.

Він вважає, що необхідні технічні, інформаційні, розвідувальні, скоординовані та оперативні рішення з урахуванням українського бойового досвіду.

ForUA нагадує, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова долучитися до проєкту "Стіна дронів" для активної ролі та захисту Європи від російської безпілотної загрози.

 Автор: Сергій Ваха

НАТОЄвросоюзвійна в Україніагресія рфбезпека Європи
