Європейський Союз планує побудувати трискладову систему захисту східного флангу від Росії. Йдеться про три стіни, зокрема, морську, дронову та наземну.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час пресконференції.

За словами єврокомісара, загальний підхід до захисту східних країн ЄС від російських провокацій охоплює три напрямки. Серед них:

наземна стіна – система протидії провокаціям на наземному кордоні;

стіна дронів – захист повітряного простору країн Євросоюзу;

морська стіна – протидія можливим провокаціям на воді.

Під час засіданні були присутніми міністри оборони країн, які межують з Російською Федерацією та Україною, зокрема Болгарія, Естонія, Фінляндія, Латвія, Литва, Польща та Румунія.

На думку єврокомісара, Росія випробовує Європейський Союз і НАТО, тому реакція має бути рішучою.

Як стверджує Кубілюс, пріоритетами країн для негайних дій стали вдосконалення можливостей з виявлення, відстеження та перехоплювання дронів, які порушують повітряний простір ЄС.

Він вважає, що необхідні технічні, інформаційні, розвідувальні, скоординовані та оперативні рішення з урахуванням українського бойового досвіду.

ForUA нагадує, міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна готова долучитися до проєкту "Стіна дронів" для активної ролі та захисту Європи від російської безпілотної загрози.