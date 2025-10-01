В родини полковника ДПСУ знайшли незадеклароване майно на 13 млн гривень

Журналісти знайшли в родини полковника Державної прикордонної служби Олега Трофіменка незадеклароване майно приблизною вартістю понад 13 млн грн.

Про це повідомляє NGL.media.

Журналістам здалося підозрілим, що в декларації подружжя Трофіменків є придбане місце на паркінгу ЖК "Медовий" вартістю 480 тис. грн. При цьому квартири в цьому ЖК у деклараціях немає.

Вони виявили, що дружина Олега – Олександра Трофіменко є в чаті будинку й з'ясовувала побутові питання щодо квартири на 25 поверсі.

За даними NGL.media, усі квартири на 25 поверсі ЖК "Медовий" дворівневі, а їхня вартість стартує від 40 тис. грн/ м². Трофіменки обрали собі одну з найбільших, площею 143 м², тобто її вартість становить зараз 5,6 млн грн без ремонту.

Окрім вказаної квартири батько Трофіменка – Володимир, який теж працював у структурах МВС, у січні 2022 року придбав майже 13 "соток" у селі Нові Безрадичі, під Києвом за неринковою ціною – 57,2 тис. грн.

На тій ділянці зараз будується ціле котеджне містечко, яке називається "Друзі". Поселитися там можна приблизно за 6,5 млн грн, як свідчать оголошення про продаж.

Серед власників земельних ділянок у "Друзях" виявились кілька співзасновників компанії "Бубібо", де минулого року почала працювати дружина Олега Трофіменка.

Також журналісти дослідили й автопарк Трофименків: його загальна вартість перевищує 4 млн грн.

Трофіменко надав NGL.media письмовий коментар, у якому каже, що задекларував все, що мав задекларувати, а інформацію про своїх батьків чи тещу розголошувати не буде, адже це "може порушити їхні права на недоторканність приватного житла".