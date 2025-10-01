Україна отримала транш 4 млрд євро від ЄС

1 жовтня 2025 року Україна отримала черговий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу обсягом 4 млрд євро. Кошти надійшли в рамках міжнародної ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Таким чином, загальна сума коштів, залучених від ЄС у межах інструменту ERA, сягнула 14 млрд євро із запланованих 18,1 млрд євро. Очікується, що решту фінансування від Євросоюзу Україна отримає до кінця 2025 року.

Залучені кошти можуть бути спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету, включаючи соціальну та військову сфери, а також на відновлення країни.

"Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році", – зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Механізм ERA країн-членів G7 передбачає спрямування Україні кредиту загальним обсягом до 50 млрд доларів США. Цей кредит погашатиметься за рахунок прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.

Загалом, у 2024-2025 роках країни G7 та ЄС вже надали Україні майже 28 млрд доларів США фінансування в рамках цієї ініціативи.

