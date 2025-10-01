До суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох осіб, які організували схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Фігуранти звинувачуються у сприянні втечі за кордон чоловіка, використовуючи підроблені медичні документи про хворобу коліна.

Святошинська окружна прокуратура міста Києва повідомила, що організатор схеми пообіцяв чоловіку в березні 2025 року повне оформлення виїзду. "Послуга" включала отримання завідомо неправдивого висновку Військово-лікарської комісії (ВЛК) про непридатність до військової служби та подальше зняття з військового обліку, що дозволило б безперешкодно перетнути кордон. За цю частину схеми зловмисник запросив 25 тисяч доларів США.

Ключову роль у злочинній схемі відіграв лікар-хірург травматологічного відділення однієї зі столичних лікарень. За 6 тисяч доларів США медик склав та видав чоловіку неправдиву виписку з медкарти. У документі зазначалася нібито стара травма коліна та проведення відповідного оперативного лікування, яке насправді не здійснювалося. До того ж, лікар вказав пацієнту заборону на будь-які фізичні навантаження протягом пів року, що мало слугувати підставою для визнання непридатним.

Загальна вартість "пакету послуг" для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон склала 31 тисячу доларів США.

Наразі обвинувальний акт стосовно організатора та лікаря-хірурга скеровано до суду. Їм загрожує покарання за сприяння організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

