Припинення вогню не зупинить мобілізацію в Україні — ОПУ

Мобілізаційні процеси в Україні триватимуть навіть у випадку, якщо буде досягнуто домовленостей про припинення вогню з Російською Федерацією. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України, полковник ЗСУ Павло Паліса в інтерв’ю «Суспільному».

За його словами, мобілізація залишається критично важливим інструментом для підтримання боєздатності Збройних сил України. «Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні ступінь готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання», – наголосив Паліса.

Посадовець уточнив, що щомісяця в Україні мобілізують до 30 тисяч військовозобов’язаних громадян. Процес відбувається за чітко визначеними планами, які затверджує Генеральний штаб ЗСУ.

Паліса визнав, що чимало військових, які перебувають у лавах Сил оборони від початку повномасштабної війни, очікують на звільнення. Однак одночасно демобілізувати всіх неможливо. «І за всього бажання, ми не можемо зараз звільнити всіх, хто з 2022 року виконує свої обов’язки, хто воює в складі Сил оборони. Тому що мають бути люди, які прийдуть їм на заміну», – пояснив він.

За словами представника ОПУ, це необхідно, аби у тилу країна могла продовжувати жити відносно стабільним життям, незважаючи на війну.

Паліса також зазначив, що протягом останніх чотирьох місяців спостерігається стала позитивна динаміка мобілізації. При цьому влада намагається вибудувати систему так, щоб забезпечити ротацію військових без шкоди для обороноздатності. «Не йде мова про те, що когось хочуть загнати у вічне рабство. Навпаки, ми намагаємося вирішити це питання так, щоб не нашкодити обороноздатності. Думаю, незабаром і Міністерство оборони, і Генштаб представлять свій план», – додав полковник.

Як повідомляло раніше ForUa, з 2022 року до липня 2025 року в Україні відкрили понад 185 тисяч справ за самовільне залишення частини й понад 50 тисяч справ за дезертирство.