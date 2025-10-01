﻿
Економіка

Чиновникам можуть урізати зарплати: подробиці

В Україні пропонують обмежити максимальний розмір заробітних плат для чиновників у 2026 році. Мета ініціативи — забезпечити справедливий розподіл фінансового тягаря в умовах воєнного стану та збільшити фінансування оборонних потреб.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Переконаний, що в умовах воєнного стану справедливість є найважливішим елементом суспільного договору. Саме тому вважаю, що на час війни тягар фінансування оборонних потреб має бути справедливо розподілений", — наголосив він.

Деталі пропозиції

Гетманцев спільно зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком подали пропозицію до проєкту Державного бюджету на 2026 рік.

Ключова ідея полягає у встановленні ліміту на місячну заробітну плату чиновників на рівні 80 тисяч гривень.

Важливо: Це обмеження не поширюватиметься на осіб, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки та оборони.

Заклик до депутатів

Данило Гетманцев закликав народних депутатів приєднатися до підписання цієї пропозиції.

  • Номер картки документа в СЕДО: 2015228

  • Термін підписання: до 17:00.

Ця ініціатива може стати суттєвим кроком до оптимізації державних витрат і консолідації зусиль задля перемоги.

Нагадаймо, раніше нардеп Гетманцев розкрив, як держава обманює українців.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

бюджетДанило Гетманцевзарплати чиновників
