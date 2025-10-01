﻿
Свiт

Жахливий землетрус на Філіппінах: мінімум 69 загиблих та понад 150 постраждалих

У вівторок ввечері, 29 жовтня 2024 року, центральну частину Філіппін сколихнув потужний землетрус магнітудою 6,9 бала, який призвів до значних руйнувань та численних жертв. За попередніми даними, щонайменше 69 людей загинули та понад 150 отримали поранення.

Епіцентр землетрусу знаходився приблизно за 19 км на північний схід від міста Бого, на відносно невеликій глибині – лише 5 км, що й зумовило його руйнівну силу.

Найбільше постраждав Сан-Реміхіо

Найбільших жертв зафіксовано в місті Сан-Реміхіо, де трагедія сталася у місцевому спортивно-оздоровчому комплексі. Десятки людей загинули під його уламками.

«Рятувальники продовжують працювати на місці події, розбираючи завали. Кількість жертв може зрости», — повідомляють місцеві чиновники.

Від підземних поштовхів постраждали й інші будинки в регіоні, спричинивши масштабні руйнування інфраструктури. Також у багатьох населених пунктах спостерігаються відключення електроенергії, що ускладнює проведення рятувальних робіт та надання допомоги постраждалим.

Влада закликала мешканців зберігати спокій та бути готовими до можливих повторних поштовхів (афтершоків). Триває мобілізація всіх доступних ресурсів для допомоги постраждалим районам.

Нагадаймо, нещодавно потужний землетрус сколихнув Туреччину.

 Автор: Галина Роюк

землетрусжертвируйнуванняФіліппіни
