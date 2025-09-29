Потужний землетрус сколихнув Туреччину

Потужний землетрус сколихнув північно-західну Туреччину в неділю, змусивши людей залишати свої домівки.

Землетрус магнітудою 5,4 стався в місті Сімав в провінції Кютах’я на глибині 8 кілометрів, повідомляє АР.



Поштовх стався о 12:59 та супроводжувався афтершоком силою 4,0.

Землетрус також відчувався в Стамбулі – найбільшому місті Туреччини, розташованому приблизно за 100 кілометрів на північ.

Нагадаємо, у китайській провінції Ганьсу стався землетрус магнітудою 5,6 бала, є постраждалі та руйнування.