У ніч на 9 січня Росія могла застосувати ракету, здатну нести ядерну боєголовку, під час удару по Львівській області. Такий крок становить серйозну загрозу для України та її західних союзників.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували загрозу запуску ракети середньої дальності з російського стратегічного випробувального полігону "Капустин Яр" у ніч на п’ятницю, 9 січня. Невдовзі на Львівщині пролунали вибухи, однак наразі не підтверджено, чи саме ця ракета стала їхньою причиною.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що обставини атаки з’ясовуються, а військові мають підтвердити, чи могла РФ застосувати ракету "Орешник". Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не виключив пусків балістичних ракет із Капустина Яру, деталі удару уточнюються.

Водночас у міноборони РФ заявили, що це дійсно була ракета “Орешник”.

У Повітряному командуванні "Захід" додали, що по об’єктах інфраструктури вдарила балістична ціль, яка рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч км/год.

Як зазначає NYT, навіть якщо ракета була озброєна звичайною або навчальною бойовою частиною, її використання вже свідчить про серйозну загрозу. За інформацією Пентагону, ракета базується на міжконтинентальній моделі RS-26 "Рубіж", переробленій для меншої дальності. Вона несе кілька бойових частин, які відокремлюються під час польоту та вражають ціль. Україна поки що не має систем ППО, здатних її знищити.

ForUA нагадує, що 21 листопада 2024 року Росія вже запускала по Україні міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області, яка летіла на Дніпро. Тоді були зафіксовані незначні пошкодження, а Путін повідомив про першу атаку новітньою системою середньої дальності "Орешник", про яку раніше не було жодної інформації.

Застосування потенційно ядерної ракети під час удару по Львівщині підкреслює серйозну ескалацію з боку Росії та ставить Україну і її союзників перед новими загрозами для безпеки.