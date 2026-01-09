В «Укрзалізниці» повідомили про затримку 42 потягів

«Укрзалізниця» повідомила про затримки низки поїздів — як приміського, так і далекого сполучення. Причиною стали наслідки негоди, зокрема обледеніння контактної мережі. У компанії зазначили, що, попри складну ніч і масований ворожий обстріл, залізниця продовжує працювати та забезпечувати перевезення пасажирів по всій країні.

Наразі зафіксовано затримку 42 поїздів, зокрема:

18 поїздів далекого сполучення;

24 приміських поїзди.

В «Укрзалізниці» уточнили, що затримки пов’язані виключно з погодними умовами та тривають роботи з відновлення стабільного руху.

Зокрема, поїзд №766 «Одеса — Київ» відправиться із затримкою орієнтовно на 2 години 30 хвилин через пізнє прибуття обігового складу зі столиці.

Найбільші затримки рейсів

За даними перевізника, найбільш суттєво запізнюються такі поїзди:

№79/80 «Львів — Дніпро» — +6:42;

№63/64 «Перемишль — Харків» — +6:17;

№111/112 «Львів — Ізюм» — +6:17;

№5/6 «Ясіня — Запоріжжя» — +6:07;

№45/46 «Харків — Ужгород» — +5:45;

№61/62 «Дніпро — Івано-Франківськ» — +5:45;

№41/42 «Дніпро — Трускавець» — +5:41.

Ознайомитися з повним переліком поїздів, які прибувають із запізненням, пасажири можуть у режимі реального часу на офіційному сервісі uz-vezemo.uz.gov.ua.

У компанії повідомили, що оперативні служби працюють над оптимізацією обігу поїздів, аби якомога більше рейсів надалі відправлялися за графіком.

Пасажирам радять стежити за оновленнями, враховувати можливі затримки під час планування поїздок та за потреби звертатися до довідкових служб перевізника.

Як повідомляло раніше ForUa, в Києві в наслідок терористичної атаки зруйновані будинки, інфраструктура, загиблі та десятки поранених.