﻿
Головне

В «Укрзалізниці» повідомили про затримку 42 потягів

В «Укрзалізниці» повідомили про затримку 42 потягів

«Укрзалізниця» повідомила про затримки низки поїздів — як приміського, так і далекого сполучення. Причиною стали наслідки негоди, зокрема обледеніння контактної мережі. У компанії зазначили, що, попри складну ніч і масований ворожий обстріл, залізниця продовжує працювати та забезпечувати перевезення пасажирів по всій країні.

Наразі зафіксовано затримку 42 поїздів, зокрема:

18 поїздів далекого сполучення;

24 приміських поїзди.

В «Укрзалізниці» уточнили, що затримки пов’язані виключно з погодними умовами та тривають роботи з відновлення стабільного руху.

Зокрема, поїзд №766 «Одеса — Київ» відправиться із затримкою орієнтовно на 2 години 30 хвилин через пізнє прибуття обігового складу зі столиці.

Найбільші затримки рейсів

За даними перевізника, найбільш суттєво запізнюються такі поїзди:

№79/80 «Львів — Дніпро» — +6:42;

№63/64 «Перемишль — Харків» — +6:17;

№111/112 «Львів — Ізюм» — +6:17;

№5/6 «Ясіня — Запоріжжя» — +6:07;

№45/46 «Харків — Ужгород» — +5:45;

№61/62 «Дніпро — Івано-Франківськ» — +5:45;

№41/42 «Дніпро — Трускавець» — +5:41.

Ознайомитися з повним переліком поїздів, які прибувають із запізненням, пасажири можуть у режимі реального часу на офіційному сервісі uz-vezemo.uz.gov.ua.

У компанії повідомили, що оперативні служби працюють над оптимізацією обігу поїздів, аби якомога більше рейсів надалі відправлялися за графіком.

Пасажирам радять стежити за оновленнями, враховувати можливі затримки під час планування поїздок та за потреби звертатися до довідкових служб перевізника.

Як повідомляло раніше ForUa, в Києві в наслідок терористичної атаки зруйновані будинки, інфраструктура, загиблі та десятки поранених.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Укрзалізницянегодазатримка поїздів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Інформацію про громадян України на борту підсанкціонованого танкера Bella 1 перевіряє МЗС
Полiтика 08.01.2026 20:09:26
Інформацію про громадян України на борту підсанкціонованого танкера Bella 1 перевіряє МЗС
Читати
Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок
Суспiльство 08.01.2026 19:34:28
Поліція знайшла та сфотографувала трьох киянок-провокаторок
Читати
Війна і тіньовий ринок інтимних послуг: військові витрачають тисячі гривень у прифронтових містах
Суспiльство 08.01.2026 19:16:17
Війна і тіньовий ринок інтимних послуг: військові витрачають тисячі гривень у прифронтових містах
Читати

Популярнi статтi