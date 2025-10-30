﻿
Надзвичайні події

Надзвичайна ситуація на Вінничині: Ладижин залишився без життєво важливих ресурсів

Надзвичайна ситуація на Вінничині: Ладижин залишився без життєво важливих ресурсів

У Вінницькій області місто Ладижин залишилось без електропостачання, тепла та води внаслідок російської масованої атаки. Влада проведела комісію ТЕБ, усі відповідні служби отримали доручення ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації.

«Забезпечується запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовується підвіз технічної води. Готується до запуску альтернативна система теплопостачання», — повідомив секретар Ладижинської міської ради Олександр Коломієць. Електропостачання планують невдовзі відновити.

Також формуються групи для оцінки руйнувань. Мешканці будинків, які постраждали найбільше, будуть тимчасово відселені для безпеки.

Як повідомляло раніше ForUa, ворожі обстріли порушили рух поїздів у кількох областях.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ТЕЦтеплопостачанняруйнуванняобстрілиГЕСЛадижинруйнування електропостачання
