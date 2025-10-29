Пекло на Ямайці: ураган «Мелісса» з вітром 300 км/год перетворив райський острів на пастку смерті

Ураган «Мелісса», який досяг максимальної — п’ятої — категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона, у вівторок накрив територію Ямайки, спричинивши масштабні руйнування. Місцева влада поки не може оцінити загальні збитки.

«Шторм обвалився на берег на південному заході Ямайки з максимальною швидкістю вітру 185 миль/год (приблизно 300 км/год)», — повідомляє The Washington Post із посиланням на Національний центр ураганів США. Око урагану пройшло приблизно за 120 км на захід від столиці країни — Кінгстона.

За кілька годин після виходу на сушу швидкість вітру впала до 145 миль/год (понад 230 км/год), що відповідає 4-й категорії урагану.

Метеорологи попереджають, що стихія продовжить рух у напрямку південного сходу Куби, а потім — до Бермудських островів.

Раніше «Мелісса» вже вдарила по Гаїті, де, за даними місцевої влади, загинули щонайменше троє людей, понад 450 будинків були затоплені, а десятки споруд зазнали пошкоджень.

