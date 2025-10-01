Ситуація на фронті: на Покровському напрямку погода змінила правила гри

На Покровському напрямку останніми днями помітні радикальні зміни в тактичній ситуації. Через негоду та сильний вітер обстріли з безпілотників значно ускладнилися — багато БПЛА не можуть виконувати завдання або просто здуваються з курсу. Про це повідомив Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона Калина».

За словами Бакуліна, зміни погодних умов впливають на обидві сторони — як на російські підрозділи, так і на Сили оборони України, які змушені адаптувати тактику. Водночас супротивник робить спроби активізувати наступальні дії, іноді просуваючись піхотою без належного прикриття й оперативного підвозу вогневих засобів.

«І зараз ми бачимо те, що вони втрачають кожен день шалену кількість особового складу. Я дивлюсь лише по тому, що завдає наша бригада. Вони зараз „йдуть у всі тяжкі“. Мають і оточення, і мають шалені втрати, мають проблеми з логістикою. Відповідно, нам буде про що сказати, але треба довести це до кінця», — розповів Максим Бакулін.

Погодні умови (вітер, хмарність) знижують ефективність дронів розвідки та ударних дронів, що змушує обидві сторони коригувати тактику. Російські підрозділи, за спостереженнями пресофіцера, проводили масові піхотні атаки, але не завжди мали достатню підтримку вогнем та логістикою. Через це окупанти зазнають великих втрат особового складу і ризикують потрапити в оточення в окремих секторах. Українські підрозділи фіксують ці втрати та вже вибудовують подальші дії, але завершення операції вимагатиме часу та послідовності: «треба довести це до кінця».

Варто зазначити, що погодні чинники тимчасово знижують роль безпілотної розвідки, тож бойові зіткнення більше залежать від піхоти, артилерії та маневру наземних сил. Проблеми супротивника з логістикою і підвезенням боєприпасів/вогневих засобів дають стороні, що обороняється, тактичну перевагу, якщо вона вчасно та ефективно її використовує. Ситуація залишається динамічною — можливі нові загострення за зміни погоди або при підвозі підкріплень.

