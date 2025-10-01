﻿
Полiтика

Трамп перейшов до наступної стадії тиску на Путіна

Президент Фінляндії Олександр Стубб висловив упевненість, що президент США Дональд Трамп посилить тиск на Путіна.

На його думку, справа лише в часі, коли США вдарять по Путіну там, де йому буде справді боляче, повідомляє Politico.

"Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", – сказав Стубб.

На питання, що саме може стати тим батогом для Путіна, Стубб пожартував, що це може бути ключка, натякаючи, що в арсеналі Трампа є багато інструментів впливу.

"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок", – сказав Стубб.

Серед можливих варіантів розглядаються: жорсткіші санкції, включно із вторинними, підвищення тарифів і навіть активніше використання американської зброї, здатної вражати цілі глибоко на території Росії.

"Не обов'язково читати "Мистецтво угоди", щоб зрозуміти, як президент Трамп веде переговори. Це нетрадиційний, але результативний стиль", – зазначив Стубб.

Він попередив, що якщо після запланованої зустрічі з Трампом на Алясці 15 серпня Путін продовжить вбивати цивільних в Україні, американський президент буде змушений жорстко відреагувати.

Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.

"Мав можливість досить тісно працювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді є інтуїцією, але факти на місцях зараз свідчать, що ми рухаємося у правильному напрямку", – заявив президент Фінляндії.

Що стосується ролі Європи у підтримці Києва, Стубб рішуче підтримав кроки, спрямовані на прискорення вступу України до ЄС шляхом пошуку способу обійти вето угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Я особисто вітаю будь-який механізм прийняття рішень, який надає більшу гнучкість і менше можливостей для блокування. І ніколи це не було так актуально, як у випадку з Україною. Я завжди кажу, що не слід недооцінювати здатність юристів Європейської комісії та Ради Європи знаходити креативні рішення в таких ситуаціях. Членство України в Європейському Союзі має стратегічне значення. Чим швидше це відбудеться, тим краще", - сказав він.

Нагадаємо, після розмови з Трампом Орбан заявив, що РФ, а не НАТО гарантує безпеку Угорщини.

Фото: journalist.today.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнаФінляндіястуббпутінТрамп
