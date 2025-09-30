Після розмови з Трампом Орбан заявив, що РФ, а не НАТО гарантує безпеку Угорщини

Прорашистський прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом щодо закупівлі російської нафти вони говорили як «суверенні лідери».

Про це він сказав в інтерв’ю Harcosok Órája.

Орбан обговорив питання закупівлі російських енергоресурсів, зазначивши, що газ і нафта з РФ надходитимуть і надалі. За його словами, безпека Угорщини «гарантується» РФ, тоді як на ринку ситуація є невизначеною, а ще — з Москвою є узгоджена ціна, що нібито є нижчою за потенційні інші пропозиції.

Тоді журналіст запитав премʼєра про його розмову з президентом США.

«Він просто запитав, чому ми купуємо газ і нафту в росії. Я йому відповів. Так само, як я щойно сказав. І він сказав, що розуміє, точно. Але ж — як би це сказати? — ми не підлеглі один одному. Тож це не те, що Вашингтон нам щось каже, а потім ми щось робимо, або навпаки, що, звичайно, не дуже ймовірно, але це те, що є дві суверенні держави, у них є суверенні лідери, і якщо є щось, що нас цікавить у справах один одного, то ми запитуємо один одного про це», — зауважив Орбан.

За словами премʼєра, вони з Трампом іноді запитують один одного про «всілякі справи», але водночас рішення вони ухвалюють окремо і є «суверенними лідерами».

«Ми не слуги один одного. Угорщина не є державою-слугою», — додав він.

Нагадаємо, 25 вересня Дональд Трамп провів розмову з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, із яким він, зокрема, порушив питання енергопостачання до країн Центральної Європи.

Він вважав, що після розмови з Орбаном його країна перестане закуповувати російську нафту. А втім, після дзвінка угорський прем'єр оголосив, що його країна продовжить закупівлі.

Трамп критикував ЄС за те, що деякі країни блоку досі купують нафту в РФ, та заявляв, що США введуть нові санкції проти росії після того, як європейські країни посилять свої та відмовляться від закупівлі російського енергоресурсу.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."