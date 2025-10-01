Британська принцеса приїхала до України

Сьогодні, Британська принцеса Анна, членкиня королівської родини та донька покійної королеви Єлизавети II, здійснила неанонсований візит до України, демонструючи солідарність та підтримку народу, який потерпає від війни. Основною метою поїздки була підтримка дітей та ветеранів війни.

Програма візиту була насиченою та емоційно значущою. Принцеса Анна вшанувала пам'ять наймолодших жертв війни, залишивши іграшкового ведмедика біля меморіалу загиблим дітям.

Крім того, принцеса відвідала Центр захисту прав дитини, де мала змогу на власні очі побачити, як надається допомога дітям, чиї долі були зламані війною.

Окрему увагу було приділено тим, хто захищає країну. Принцеса Анна провела зустрічі та поспілкувалася з ветеранами, поліцейськими та військовими, висловивши свою повагу до їхньої мужності та стійкості. Вона також відвідала Херсонську культурну виставку, підкреслюючи важливість збереження культурної спадщини України.

Цей візит є вже другим королівським візитом менш ніж за місяць. Нещодавно Київ відвідав принц Гаррі, який також зосередився на підтримці, провівши зустрічі з пораненими ветеранами. Такі візити високопоставлених членів британської королівської родини підтверджують незмінну та міцну підтримку Великою Британією України в цей складний час.