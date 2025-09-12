Заради принца Гаррі ветерани війни зібралися в київському музеї

Принц Гаррі, який зранку 12 вересня приїхав у Київ, зустрівся з українськими ветеранами у Національному музеї історії України в Другій світовій війні.

Про це повідомляє Reuters.

Це другий візит принца Гаррі, молодшого сина короля Британії Чарльза, до України цього року, після того, як у квітні він відвідав центр для поранених військовослужбовців у Львові.

Гаррі прибув до Києва з командою свого фонду "Ігри нескорених", щоб детально розповісти про плани своєї благодійної організації щодо допомоги у реабілітації поранених солдатів, передає The Guardian.

Гаррі прослужив 10 років у Британській армії, перш ніж заснував благодійний фонд Invictus Games Foundation, який проводить міжнародні спортивні заходи для військовослужбовців, поранених у бою.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", – сказав Гаррі газеті The Guardian у нічному поїзді до Києва.

Він сказав, що його запросив до столиці український уряд, і перед поїздкою він отримав дозвіл від британського уряду та своєї дружини.

Ця поїздка відбувається наприкінці чотириденного візиту Гаррі до Британії з його дому в Каліфорнії, де він живе з дружиною Меган та двома дітьми.