﻿
Надзвичайні події

Смертельна стихія на Одещині: Рекордна злива вбила 9 осіб, серед жертв дитина

Смертельна стихія на Одещині: Рекордна злива вбила 9 осіб, серед жертв дитина

У вівторок, 30 вересня, Одесу та область накрила рекордна негода, яка спричинила серйозні наслідки та призвела до загибелі 9 осіб, включно з однією дитиною. Протягом лише 7 годин у місті випала майже двомісячна норма опадів, що призвело до масштабних підтоплень та пошкодження комунальної інфраструктури. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наслідки стихії та рятувальні роботи

Інтенсивні зливи спровокували підтоплення низки вулиць, перетворивши їх на справжні річки. Рятувальники працювали всю ніч, допомагаючи місцевим мешканцям, які опинилися у водяних пастках.

У ДСНС зазначили: «Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку… Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів».

На жаль, попри зусилля, стихія забрала життя 9 людей, серед яких була дитина.

Дистанційне навчання в школах

Через необхідність ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення безпеки дітей, школярі Одеси 1 жовтня навчатимуться дистанційно.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, підтверджуючи, що рішення ухвалено через масштабні руйнування та підтоплення, спричинені зливою.

Раніше стало відомо, що в Україну йде різке похолодання:синоптик попередила про "дуже холодний" початок жовтня.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ДСНСОдесазливастихія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський повідомив про нові санкційні кроки проти РФ
Полiтика 30.09.2025 20:44:47
Зеленський повідомив про нові санкційні кроки проти РФ
Читати
З Гази евакуювали 48 українців, серед них - 16 дітей
Суспiльство 30.09.2025 20:25:46
З Гази евакуювали 48 українців, серед них - 16 дітей
Читати
У глибині душі Путін, усвідомлює, що не зможе здобути перемогу, - Келлог
Полiтика 30.09.2025 20:06:32
У глибині душі Путін, усвідомлює, що не зможе здобути перемогу, - Келлог
Читати

Популярнi статтi