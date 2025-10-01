Смертельна стихія на Одещині: Рекордна злива вбила 9 осіб, серед жертв дитина

У вівторок, 30 вересня, Одесу та область накрила рекордна негода, яка спричинила серйозні наслідки та призвела до загибелі 9 осіб, включно з однією дитиною. Протягом лише 7 годин у місті випала майже двомісячна норма опадів, що призвело до масштабних підтоплень та пошкодження комунальної інфраструктури. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Наслідки стихії та рятувальні роботи

Інтенсивні зливи спровокували підтоплення низки вулиць, перетворивши їх на справжні річки. Рятувальники працювали всю ніч, допомагаючи місцевим мешканцям, які опинилися у водяних пастках.

У ДСНС зазначили: «Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о 7 ранку… Всього врятовано 362 особи та евакуйовано 227 транспортних засобів».

На жаль, попри зусилля, стихія забрала життя 9 людей, серед яких була дитина.

Дистанційне навчання в школах

Через необхідність ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та забезпечення безпеки дітей, школярі Одеси 1 жовтня навчатимуться дистанційно.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич, підтверджуючи, що рішення ухвалено через масштабні руйнування та підтоплення, спричинені зливою.

Раніше стало відомо, що в Україну йде різке похолодання:синоптик попередила про "дуже холодний" початок жовтня.