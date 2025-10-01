Жовтень в Україні розпочнеться не просто прохолодною, а дуже холодною погодою. Про це у своєму прогнозі повідомила відома синоптик Наталка Діденко.

Льодовий старт: Лише +6...+10°C

Вже завтра, 1-го жовтня, українцям варто готуватися до справжнього температурного шоку. Максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6...+10 градусів. Синоптик відзначила:

"Жовтень в Україні розпочнеться не просто холодною погодою, а дуже холодною. Адже завтра, 1-го жовтня, максимальна температура повітря впродовж дня становитиме лише +6+10 градусів, брррр!"

Традиційно тепліше буде у південній частині країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +11...+16 градусів.

Вітер, дощі та вологість

Окрім низьких температур, відчуття холоду посилить досить рвучкий вітер. За словами Наталки Діденко, його пориви будуть відчутними, що підтверджує народну приказку: "коня кують і жаба лапу підставляє".

Також практично повсюди в Україні очікуються мокрі дощі. Винятком можуть стати лише Волинь, Рівненщина, а також північні райони Київщини та Чернігівщини, які "спробують втриматися від опадів". Втім, загалом скрізь буде волога та похмура погода.

Погода у Києві

У столиці погода відповідатиме загальноукраїнській тенденції. Завтра, 1-го жовтня, у Києві буде хмарно, а дощ очікується ближче до вечора. Температура повітря впродовж дня коливатиметься в межах +8...+10 градусів.

Українців закликають підготувати найтепліший одяг та парасольки для зустрічі першого, такого холодного, дня жовтня.