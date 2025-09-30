﻿
Суспiльство

Назви Маріїнських парку та палацу в Києві належить деколонізувати

Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в Києві належать до символіки російської імперської політики, заявляють в експертній комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП).

"Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в м. Києві, надані цим об’єктам у 1855–1880 рр. на честь російської імператриці Марії Олександрівни, належать до символіки російської імперської політики, а подальше їх функціонування є пропагандою російської імперської політики", - йдеться у висновках експертної комісії.

Зазначається, що Маріїнський (початкова назва Царський) палац збудовано в 1745–1752 роках на замовлення російської імператриці Єлизавети Петрівни. В подальшому він реставрувався і відбудовувався у продовж 1868–1870 років з нагоди приїзду російського імператора Олександра II та імператриці Марії Олександрівни (звідси й назва палацу Маріїнський).

Одночасно з реконструкцією палацу поруч із ним, на місці Палацової площі закладено т. зв. Палацовий парк, який у результаті було названо Маріїнським.

Маріїнський палац – комплексна пам’ятка палацово-паркової архітектури та історії середини XVIII – другої половини XIX ст., що є домінантою палацово-паркового ансамблю на Печерських пагорбах Києва. Офіційна церемоніальна резиденція президента України, де відбуваються урочисті заходи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

КиївУІНПдеколонізаціяМаріїнський парк
