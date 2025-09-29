Українська зброя й українська армія дістануть будь-які військові об’єкти на території РФ, - Сибіга

Росія має усвідомлювати, що від сьогодні не буде жодного безпечного місця на їхній території, українська зброя дістане будь-які російські військові об’єкти.

Про це заявив журналістам у кулуарах Варшавського безпекового форуму глава МЗС України Андрій Сибіга, коментуючи слова спецпредставника президента США Кіта Келлога про те, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по Росії, передає Укрінформ.

«Україна захищає свою незалежність, базуючись на праві самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН. І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї», - підкреслив Сибіга.

Росія «втягує в гібридну війну трансатлантичну спільноту», попереджає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і цей факт потрібно визнати.

«Тому нам потрібні відповідні дії, щоб підвищити ціну подальшої агресії для росіян», — наголошує він та підкреслює, що Путін і надалі провокуватиме Європу, «тому нам слід очікувати подальшої ескалації».

Міністр зазначив, що за понад три роки повномасштабної війни Росія «не досягла жодної стратегічної мети в Україні», і Європа повинна дати чіткий сигнал, що «ніколи не досягне». Водночас Сибіга впевнений, що безпекова інфраструктура в Європі може бути ефективною лише за підтримки США:

«Я не вірю в будь-яку ефективну інфраструктуру безпеки в Європі без підтримки США. Нам потрібна участь наших американських друзів».

Голова українського МЗС додав, що ще однією гарантією безпеки для України буде членство в ЄС, тож закликав європейських партнерів знайти формулу, що дозволить Києву просуватися вперед і відкрити нові переговорні кластери, а також — подолати спротив Угорщини.