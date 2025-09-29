Україна прагне укласти з Вашингтоном масштабну угоду про закупівлю озброєння на суму $90 мільярдів, що є максимальною планкою у складних перемовинах. Хоча кінцева сума, ймовірно, буде меншою, ключовою метою є отримання далекобійної зброї від США. Про це стало відомо після заяви Президента Володимира Зеленського та коментарів політолога Володимира Фесенка.

Президент Володимир Зеленський 27 вересня повідомив, що передав президенту США Дональду Трампу список необхідного озброєння на $90 мільярдів. Уже в жовтні очікуються технічні переговори з американськими посадовцями щодо закупівлі зброї, а також окрема угода про виробництво дронів.

Як зазначає політолог Володимир Фесенко в ефірі "24 Каналу", $90 мільярдів — це "програма максимум" і частина непростої переговорної роботи.

"90 мільярдів – це програма максимум. Це не те, що ми отримуємо по факту... Ми максимально ставимо планку. Спочатку нам кажуть "ні". Потім ми домовляємося і врешті отримуємо, хоч і менше, ніж просили. Наприклад, думаю, ми отримаємо далекобійну зброю", – пояснив Фесенко.

Стратегія на майбутнє: покупка зброї та дронові угоди

Ця "мегаугода" розглядається як стратегічний крок, особливо з огляду на ймовірне майбутнє, коли безкоштовне постачання озброєння може припинитися, і Україна перейде виключно на закупівлю, зокрема, за президентства Дональда Трампа.

Крім безпосередньої закупівлі, тривають переговори про "велику дронову угоду". Її суть полягає в тому, що Україна може продавати частину своїх бойових безпілотних авіаційних комплексів (БпЛА) американцям, а натомість отримувати американську зброю. Фесенко припускає, що цей механізм може стати складовою "мегаугоди", допомагаючи компенсувати частину фінансових витрат.

Політолог наголосив, що зараз спостерігаються позитивні тенденції у відносинах зі США, які необхідно зміцнювати, посилювати та "витиснути з них максимум користі", особливо щодо постачання необхідного озброєння.

Президент Зеленський також підкреслив, що Україна готова укладати зі США окремі угоди щодо певних видів озброєнь, включаючи системи великої дальності, хоча відмовився розкривати деталі.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійні удари по Росії.