Сікорський: Трамп зробив ставку на Україну

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував нещодавню зміну риторики Дональда Трампа щодо України, припустивши, що експрезидент США підтримує Київ, бо "любить переможців".

Сікорський висловив таку думку після того, як Дональд Трамп заявив про свою впевненість у здатності України "відвоювати всю Україну в її початковій формі" за належної підтримки.

"Це був приємний сюрприз, що президент Трамп продемонстрував свою впевненість у тому, що Україна може відновити контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами", — сказав Сікорський.

"Він відомий тим, що любить підтримувати переможця", — додав польський міністр, припустивши, що Трамп, ймовірно, володіє інформацією про те, що "кривавий російський наступ втратив свій імпульс".

Війна закінчиться, як Перша світова

Крім того, Радослав Сікорський поділився своїм баченням того, як може завершитися війна в Україні.

За його словами, війна закінчиться за сценарієм, подібним до Першої світової — коли одна зі сторін вичерпає свої ресурси.

"Війна в Україні закінчиться, як Перша світова — коли одна зі сторін вичерпає ресурси", — наголосив очільник польської дипломатії.

Міністр також зазначив, що Україна вже демонструє здатність успішно протистояти агресії, зокрема, завдаючи ударів по російських військових об’єктах та нафтопереробних заводах, використовуючи, в тому числі, власно вироблену зброю, що створює "реальні проблеми для російської армії".

