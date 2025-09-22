Глава МЗС Польщі попередив РФ після порушення повітряного простору НАТО

Кремль не повинен скаржитися, якщо буде збито бодай ще одну російську ракету або літак, які увійдуть без дозволу в повітряний простір країн НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час звернення до Росії на засіданні Ради безпеки ООН., пише The Guardian.

На думку Сікорського, якщо порушення повітряного простору країн НАТО з боку Росії були нещасними випадками, тоді Москва могла б одразу визнати ці факти та попросити вибачення.

Глава МЗС Польщі заявив, що раніше Російській Федерації давали потурання у подібних обставинах, але не було жодних вибачень – лише брехня.

Сікорський вважає, що Рада безпеки ООН зобов’язана чітко дати зрозуміти, що подібні провокації є неприпустимими.

Міністр закордонних справ Польщі стверджує, що країни НАТО не дадуть Росії себе залякати.

За його словами, ці порушення повітряного простору викликають підозри, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку Російська Федерація веде проти Заходу вже багато років.

Він перерахував убивства політиків, журналістів і правозахисників, кібератаки на лікарні та фінансові установи, підпали, зокрема в Польщі, Великій Британії та Литві, а також поштові посилки із вогненебезпечними пристроями по всій Європі, крім звичайного шпигунства та дезінформації.

– Представникам Росії я хочу сказати наступне: ми знаємо, що вас не хвилює міжнародне право, і ви не здатні жити в мирі зі своїми сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить у собі жагу до панування, яка не вщухне, поки ви не усвідомите, що епоха імперій закінчилася, і що ваша імперія не буде відновлена, – сказав Сікорський.

Він наголосив, що кожен удар безпілотника, завданий воїнами Збройних сил України, наближає цей день.

Глава МЗС Польщі попередив: якщо ще одна російська ракета або літак увійдуть в повітряний простір НАТО без дозволу, не важливо навмисно або помилково, то будуть збитими.