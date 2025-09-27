ЗАЕС уже три дні без зовнішнього живлення, ситуація близька до катастрофічної, - The Guardian

Зовнішнє живлення шестиреакторної Запорізької атомної електростанції в окупованому РФ місті Енергодар Запорізької області було відключено більше трьох днів тому, що викликало занепокоєння щодо безпеки на станції, йдеться в статті британського видання The Guardian, опублікованій в суботу.

"Аварійні генератори використовуються для живлення систем охолодження та безпеки після того, як остання лінія електропередач до станції була відключена з російського боку о 16:56 у вівторок, і немає жодних негайних ознак того, що лінія буде відновлена… Західні експерти та українські чиновники побоюються, що Кремль створює кризу, щоб зміцнити свій контроль над станцією, яка є найбільшою в Європі, і що Росія вживає ризикованих заходів, щоб увімкнути принаймні один реактор, незважаючи на умови воєнного часу", - йдеться в повідомленні.

Стрес-тести, проведені європейськими регуляторами після аварії на японському реакторі у Фукусімі у 2011 році, показали, що атомна електростанція повинна бути здатною працювати без зовнішнього живлення протягом 72 годин. Українські джерела повідомили виданню, що перевищення цього терміну ще не випробуване. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав, що втрата зовнішнього живлення “збільшує ймовірність ядерної аварії”.

Сім з 18 доступних генераторів живлять охолодження на місці, але якщо вони вийдуть з ладу, повідомили виданню українські джерела, існуватиме ризик того, що ядерне паливо в шести реакторах неконтрольовано нагріватиметься протягом кількох тижнів, що призведе до розплавлення. "Прискорена версія цього сценарію сталася на Фукусімі, оскільки реактори щойно запрацювали. Землетрус магнітудою 9,0 балів сколихнув Японію, і гарячі реактори на об’єкті були автоматично вимкнені у відповідь. Аварійні генератори продовжували перекачувати охолоджувальну воду навколо реактора, але їх вивело з ладу цунамі, що послідувало через кілька хвилин. Три ядерні активні зони на станції розплавилися протягом трьох днів, хоча паливо залишилося в сховищі. Ніхто не загинув, але понад 100 тис людей було евакуйовано", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, є ознаки того, що РФ будує нову лінію електропередач з окупованого Маріполя до ЗАЕС, щоб вирішити кризу. Супутникові знімки також показали, що російські окупанти влітку побудували дамбу через вхідний канал на ЗАЕС, щоб створити безпечніше джерело води. Фахівці Greenpeace з ядерної енергетики вважають, що в РФ достатньо води для перезапуску одного з шести реакторів. Призначений окупантами директор станції Юрій Черничук заявив, що процес інтеграції ЗАЕС в мережу РФ перебуває "на завершальній стадії", при тому що перезапуск будь-якого ядерного реактора під час війни був би небезпечним.

Старший спеціаліст з ядерної енергетики Greenpeace Україна Шон Берні закликав голову МАГАТЕ втрутитися: "Гроссі повинен негайно сказати російському уряду відмовитися від своїх планів щодо перезапуску реакторів і чітко дати зрозуміти, що вони самі несуть відповідальність за кризу ядерної безпеки".

Зовнішнє живлення на ЗАЕС втрачалося раніше дев’ять разів, кожен раз через пошкодження лінії на підконтрольній українському уряду території внаслідок ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі. Але у вівторок лінія була пошкоджена на російській стороні, приблизно за 2 км від станції. Російська сторона заявляє про перешкоди ремонту через "постійні обстріли з боку українських збройних сил", українська відкидає звинувачення і стверджує, що ніколи не стріляє по станції або навколо неї, йдеться в статті.

Як повідомлялося, у п’ятницю міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що ЗАЕС вже два дні поспіль працює з порушеннями умов експлуатації внаслідок пошкодження єдиної лінії електропередач через російські обстріли. "Запорізька АЕС другий день - у блекауті, що є суттєвим порушенням умов нормальної експлуатації. Найбільша в Європі атомна електростанція працює на дизель-генераторах. Це вже 10-й блекаут ЗАЕС", - написала вона.

"Тільки минулого тижня у Відні я проводила численні зустрічі з колегами на полях 69-ї Генеральної конференції МАГАТЕ. За результатами конференції було ухвалено резолюцію, в якій МАГАТЕ вимагає негайної деокупації Запорізької АЕС та її повернення під повний контроль України. Документ, підтриманий 62 державами-членами, містить прямий заклик до невідкладного виведення всього неуповноваженого військового та іншого персоналу із ЗАЕС", - написала Гринчук у Facebook і закликала посилити "тиск на росіян для якнайшвидшої демілітаризації та деокупації станції".