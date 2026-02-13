Український міністр запропонував розширити гуманітарну співпрацю з МАГАТЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із генеральним директором Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі. Під час переговорів він поінформував очільника організації про удари Росії по енергетичній інфраструктурі України, які створюють ризики для ядерних об’єктів та загрожують безпеці Європи, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Я зустрівся з Рафаелем Гроссі, щоб поінформувати про безвідповідальні удари Росії по енергетичній системі України, які створюють ризики для наших ядерних об’єктів і загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи», — зазначив Сибіга. Він також розповів про мирні зусилля України, позицію щодо Запорізької атомної електростанції та необхідність протидії загрозам, спричиненим діями РФ.

Міністр подякував МАГАТЕ за рішення розширити мандат моніторингових місій на українських ядерних об’єктах. Він нагадав про пропозицію України внести зміни до Статуту МАГАТЕ для створення ефективних механізмів обмеження прав і привілеїв держави-члена, визнаної Генеральною асамблеєю ООН державою-агресором.

Крім того, Сибіга подякував за надане Україні медичне обладнання та іншу допомогу для підтримки енергетиків і запропонував розширити гуманітарну співпрацю між Україною та МАГАТЕ.