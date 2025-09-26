Росія ділиться бойовим досвідом з Китаєм для нападу на Тайвань, – WP

Росія допомагає Китаю у підготовці до можливого нападу на Тайвань. Про це пише американське видання The Washington Post із посиланням на документи, які були незалежно перевірені британським аналітичним центром Royal United Services Institute (RUSI).

Згідно з матеріалами, основний контракт передбачав передання командно-спостережних машин і спеціальних парашутних систем, розроблених для десантування важких вантажів із великої висоти.

Як зазначають аналітики, Росія використовує власний бойовий досвід, щоб готувати китайські повітряно-десантні підрозділи та проводити навчання з десантування бронетехніки.

Таке співробітництво може суттєво посилити спроможність Пекіна до військової операції проти Тайваню.

Документи, отримані групою активістів Black Moon, підтверджують, що у жовтні 2024 року Росія погодилася продати Китаю 37 легких амфібійних бойових машин десанту BMD-4M, 11 самохідних протитанкових гармат Sprut-SDM1 та 11 повітряно-десантних бронетранспортерів BTR-MDM.

У матеріалах зафіксовано кілька раундів переговорів. Зокрема, у квітні 2024 року в Пекіні відбулася зустріч, на якій китайська сторона наполягала на пришвидшенні постачання окремих транспортних засобів.

Окремим пунктом у документах вказується на необхідність адаптації російського озброєння для сумісності з китайським програмним забезпеченням, а також з електронними, радіо- та навігаційними системами.

У частині документів також міститься інформація про навчальні програми для китайських десантників, які включають практику бойового застосування озброєння, а також освоєння систем управління та контролю, що застосовуються під час військових операцій.