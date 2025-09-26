Колишній начальник обласного ТЦК та СП вийшов на волю за 44 млн гривень

За підозрюваного у незаконному збагаченні на майже 190 млн грн колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова внесли заставу – 44 млн грн. Про це у п’ятницю, 26 вересня, повідомила «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

Влітку 2023 року «Українська правда» опублікувала розслідування, у якому розповідалось, що родина Євгена Борисова, який на той час обіймав посаду начальника одеського ТЦК, володіє елітною нерухомістю в Іспанії. Майно коштує мільйони доларів. Того ж місяця Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Згодом НАЗК повідомило, що Борисов незаконно збагатився на 188 млн грн, після чого ДБР оголосило йому підозри у незаконного збагачення та порушенні порядку несення військової служби. 24 липня ДБР затримало Борисова під час спроби втекти від слідства. Наступного дня ексвоєнкома арештували із правом внесення застави. Спочатку сума застави становила 150 млн, але поступово суди зменшили її до 12 млн грн. 28 травня Євген Борисов вийшов із СІЗО під заставу, але співробітники ДБР одразу затримали його та повідомили про підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 млн грн. 25 грудня 2024 року Борисов вийшов під заставу розміром майже 40 млн грн. Однак співробітники ДБР знову затримали колишнього військового посадовця на виході з СІЗО.

Євген Борисов перебував під вартою з можливістю внесення застави розміром 402 млн грн.

Євгену Борисову загрожує до 10 років позбавлення волі.