﻿
Полiтика

Орбан заявив, що без російських енергоносіїв тисячі сімей розоряться

Орбан заявив, що без російських енергоносіїв тисячі сімей розоряться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що щодо відмови від російських енергоносіїв питання немає змістовної дискусії.

Він сказав, що транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив, повідомляє Index.

За словами Орбана, місяць тому МВФ оприлюднив звіт про угорську економіку, у якому сказано, що якби Угорщина відмовилася від російських енергоносіїв, то ВВП впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки.

Орбан сказав, що сотні тисяч сімей розорились би, оскільки комунальні послуги сильно здорожчали б.

"Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення, виходячи з інтересів угорців", – заявив він.

Орбан додав, що Америка не зобов'язана приймати угорські аргументи, але ми маємо вислухати одне одного.

Нагадаємо, Угорщина проігнорувала заклик Трампа відмовитись від російської нафти.

Фото: Index.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

газРосіянафтаУгорщинаОрбан
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Подвійна гра Трампа: як США лавірують між Києвом та Москвою
Аналітика 26.09.2025 08:53:02
Подвійна гра Трампа: як США лавірують між Києвом та Москвою
Читати
Трамп готує сюрприз для Кремля: американські контрактники, Patriot і далекобійні бомби для ЗСУ
Головне 26.09.2025 08:13:29
Трамп готує сюрприз для Кремля: американські контрактники, Patriot і далекобійні бомби для ЗСУ
Читати
Вдруге за місяць українські БПЛА атакували найбільший НПЗ на півдні РФ
Головне 26.09.2025 07:53:27
Вдруге за місяць українські БПЛА атакували найбільший НПЗ на півдні РФ
Читати

Популярнi статтi