Орбан заявив, що без російських енергоносіїв тисячі сімей розоряться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що щодо відмови від російських енергоносіїв питання немає змістовної дискусії.
Він сказав, що транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив, повідомляє Index.
За словами Орбана, місяць тому МВФ оприлюднив звіт про угорську економіку, у якому сказано, що якби Угорщина відмовилася від російських енергоносіїв, то ВВП впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки.
Орбан сказав, що сотні тисяч сімей розорились би, оскільки комунальні послуги сильно здорожчали б.
"Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення, виходячи з інтересів угорців", – заявив він.
Орбан додав, що Америка не зобов'язана приймати угорські аргументи, але ми маємо вислухати одне одного.
Нагадаємо, Угорщина проігнорувала заклик Трампа відмовитись від російської нафти.
Фото: Index.Автор: Галина Роюк