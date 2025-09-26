Орбан заявив, що без російських енергоносіїв тисячі сімей розоряться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що щодо відмови від російських енергоносіїв питання немає змістовної дискусії.

Він сказав, що транспортувати енергоносії водним шляхом недоцільно, а для побудованих у комуністичні часи трубопроводів немає багатьох альтернатив, повідомляє Index.



За словами Орбана, місяць тому МВФ оприлюднив звіт про угорську економіку, у якому сказано, що якби Угорщина відмовилася від російських енергоносіїв, то ВВП впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки.



Орбан сказав, що сотні тисяч сімей розорились би, оскільки комунальні послуги сильно здорожчали б.



"Треба діяти спокійно, вислухати всіх, і ми ухвалимо рішення, виходячи з інтересів угорців", – заявив він.



Орбан додав, що Америка не зобов'язана приймати угорські аргументи, але ми маємо вислухати одне одного.

Нагадаємо, Угорщина проігнорувала заклик Трампа відмовитись від російської нафти.

Фото: Index.