﻿
Надзвичайні події

Викладачка університету коригувала удари РФ та вербувала військових ЗСУ

Викладачка університету коригувала удари РФ та вербувала військових ЗСУ

В Одесі СБУ затримала 52-річну доцентку місцевого університету, яка діяла як агентка ФСБ та координувала удари російських військ по місту. Жінка планувала втекти з України до ЄС, а звідти — до РФ.

За даними СБУ, вона потрапила в поле зору ворога після закликів у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. Окупанти обіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури у московському виші.

Серед основних завдань агентки було виявлення пунктів тимчасової дислокації Сил оборони України, а також оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами та складів зі зброєю і боєприпасами ЗСУ. Вона намагалася встановити контакт із українськими військовими, щоб завербувати їх до мережі інформаторів ФСБ.

Під час обшуків у жінки вилучено смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для російських спецслужб. Агентка перебуває під вартою. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, медик-зрадник зливав ворогу дані про позиції українських військ.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУОдесавійна в Україніагент ФСБзрадницядоцент-зрадник
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Профінансоване союзниками постачання американської зброї Україні продовжуватиметься, – Рютте
Полiтика 25.09.2025 22:00:51
Профінансоване союзниками постачання американської зброї Україні продовжуватиметься, – Рютте
Читати
Глава Пентагону наказав терміново зібрати сотні генералів та адміралів армії США
Свiт 25.09.2025 21:41:19
Глава Пентагону наказав терміново зібрати сотні генералів та адміралів армії США
Читати
Нічого корисного з вуст Лаврова ніколи не виходило, – Рютте
Свiт 25.09.2025 21:22:44
Нічого корисного з вуст Лаврова ніколи не виходило, – Рютте
Читати

Популярнi статтi