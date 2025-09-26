Викладачка університету коригувала удари РФ та вербувала військових ЗСУ

В Одесі СБУ затримала 52-річну доцентку місцевого університету, яка діяла як агентка ФСБ та координувала удари російських військ по місту. Жінка планувала втекти з України до ЄС, а звідти — до РФ.

За даними СБУ, вона потрапила в поле зору ворога після закликів у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. Окупанти обіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури у московському виші.

Серед основних завдань агентки було виявлення пунктів тимчасової дислокації Сил оборони України, а також оперативних аеродромів із бойовими гелікоптерами та складів зі зброєю і боєприпасами ЗСУ. Вона намагалася встановити контакт із українськими військовими, щоб завербувати їх до мережі інформаторів ФСБ.

Під час обшуків у жінки вилучено смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для російських спецслужб. Агентка перебуває під вартою. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

