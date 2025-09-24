Медик-зрадник зливав ворогу дані про позиції українських військ

Служба безпеки України затримала у Херсоні 26-річного медбрата міської лікарні, який співпрацював із російською ФСБ та передавав ворогу координати українських військових позицій.

За даними слідства, чоловік збирав розвіддані під час поїздок на роботу, знімаючи на телефон локації ЗСУ. У лікарні він позначав координати на Google-картах і надсилав їх через месенджер куратору з Росії.

Основними цілями окупантів були командні пункти, склади, позиції ППО, блокпости та оборонні лінії на підступах до Херсона, по яких планували завдавати ударів дронами та авіабомбами.

Під час обшуку у затриманого вилучили смартфон із доказами його діяльності. СБУ встановила, що чоловік був завербований через колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії.

Негіднуку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляло раніше ForUa, колишній правоохоронець постачав "зв’язок" для ударних БпЛА, що б’ють по Україні.