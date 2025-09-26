﻿
РФ не вистачає сил для одночасного наступу на кількох фронтах

РФ активно перегруповує свої сили для підготовки до наступальних операцій на кількох напрямках лінії фронту. Однак, за даними Інституту вивчення війни (ISW), окупантам не вистачає ресурсів для одночасного проведення цих операцій.

Зокрема, командування РФ перекидає війська на Куп'янський, Лиманський, Костянтинівський, Покровський та Запорізький напрямки в рамках свого стратегічного плану на 2025 рік. Аналітики зазначають, що багато цих зусиль не взаємодоповнюють одне одного: сили, задіяні на одній ділянці фронту, не підтримують наступальні дії на інших напрямках.

У серпні Росія почала перекидати частину підрозділів із другорядних фронтів — зокрема з Сумської та Херсонської областей — на схід України. Основний акцент робиться на південний Донецький та Гуляйпільський напрямки, а також формуються оперативні резерви.

Аналітики звертають увагу, що рішення перекидати війська між Лиманським і Херсонським напрямками виглядає нетиповим, адже головні зусилля росіян зараз зосереджені на наступі в Донецькій області, особливо між Костянтинівкою та Покровськом.

До району бойових дій були перекинуті ВДВ та елітні підрозділи морської піхоти, включно з підрозділами 177-го полку (Каспійська флотилія) та 40-ї і 155-ї бригад (Тихоокеанський флот). Вони вже беруть участь у боях поблизу Полтавки та Нового Шахова.

Крім того, частина 61-ї бригади морської піхоти (Північний флот) утримується у резерві поблизу Добропілля, але деякі її підрозділи залишаються активними на Херсонському напрямку, що свідчить про розділення сил по всьому фронту.

Аналітики наголошують, що через брак ресурсів та нестачу взаємодії між підрозділами, РФ поки що не здатна проводити масштабний наступ на всіх напрямках одночасно.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна прагне завершити війну вже цього року.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

