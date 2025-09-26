Україна прагне завершити війну вже цього року, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на засіданні Другої зустрічі міністрів закордонних справ G20, що Україна прагне завершити війну вже цього року, дотримуючись Статуту ООН. Водночас Росія не демонструє жодних ознак готовності до перемир’я, реальних переговорів чи встановлення миру. «Путін свідомо затягує війну, посилюючи терор проти українців і намагаючись втягнути у конфлікт інші держави», — підкреслив Сибіга.

Міністр зазначив, що дії Москви несуть ризики для міжнародної безпеки, права та правосуддя. «Якщо ми дозволимо зруйнувати міжнародне право та безпеку в Україні, ніхто не буде в безпеці в жодному куточку світу», — наголосив Сибіга.

Він звернув увагу на участь Ірану та Північної Кореї у підтримці росії та на діяльність російських найманців в Африці, які грабують природні ресурси та дестабілізують регіони. «Якщо Москві все сходить з рук, це створює прецедент для інших потенційних агресорів по всьому світу. Невеликі та менш захищені країни опиняються в особливій небезпеці», — додав очільник МЗС.

Сибіга навів докази допомоги третіх держав у обході санкцій проти Росії і підкреслив, що Україна буде рішуче реагувати разом із партнерами. Міністр наголосив, що лише спільний міжнародний тиск змусить РФ до діалогу та дипломатії.

