В ООН назвали жахаючу статистику щодо загиблих та постраждалих цивільних в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що під час широкомасштабної агресії Росії проти України загинули щонайменше 40 000 мирних жителів, серед яких жінки та діти. Ще понад 36 000 людей отримали поранення. Про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки в Нью-Йорку.

Гутерріш нагадав, що у лютому виповнилося три роки з початку повномасштабної війни. Попри зусилля міжнародної спільноти та ухвалену Генасамблеєю ООН резолюцію про припинення бойових дій, Росія продовжує масштабні атаки. «Українські міста зазнають рекордної кількості обстрілів ракетами й безпілотниками. Лікарні, школи та інші об’єкти цивільної інфраструктури руйнуються. Це призводить до постійних жертв серед мирного населення», — підкреслив генсек ООН.

Він також застеріг  Росію від планів створити енергетичний блекаут в Україні напередодні зими та від небезпеки ядерних інцидентів на Запорізькій АЕС. «Загроза застосування ядерної зброї залишається реальною. Усі держави мають об’єднатися, щоб гарантувати безпеку та дотримання міжнародного гуманітарного права», — наголосив Гутерріш.

 Автор: Тетяна Андрійко

