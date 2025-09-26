﻿
Свiт

МЗС Польщі закликало своїх громадян терміново залишити Білорусь

Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян негайно покинути територію Білорусі через зростання безпекових загроз і серію затримань поляків у країні. Відомство також рекомендувало утриматися від будь-яких поїздок до сусідньої держави.

Як йдеться у повідомленні на урядовому сайті, у разі подальшого погіршення ситуації евакуація може стати надзвичайно складною або навіть неможливою через ймовірні обмеження на прикордонних пунктах пропуску.

Тим, хто продовжує перебувати в Білорусі, радять скористатися всіма доступними можливостями для виїзду – як комерційними, так і приватними. Зараз пасажирське сполучення між Польщею та Білоруссю працює лише через пункт Тереспіль – Брест. Для вантажних перевезень відкрито перехід Корощин (Кукурики) – Козловичі.

МЗС рекомендує громадянам зареєструватися в системі Odyseusz та стежити за повідомленнями польських дипломатичних установ у соцмережах та на офіційних ресурсах.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща готується збивати дрони РФ над Україною без дозволу НАТО.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

БілорусьМЗС Польщізатримання поляківбезпекові загрозиевакуація громадян
