Польща готується збивати дрони РФ над Україною без дозволу НАТО

Польща готується до значних змін у законодавстві, які дозволять її військовим збивати російські об'єкти, зокрема дрони, над територією України без необхідності попереднього узгодження з НАТО чи Європейським Союзом. Цей крок свідчить про намір Варшави самостійно та оперативно реагувати на повітряні загрози, що походять з російсько-української війни. Про це повідомляє видання Gazeta Wyborcza.

Прискорений розгляд законопроєкту

Відповідний законопроєкт був поданий Міністерством оборони Польщі ще в червні, і наразі його планують розглянути у пришвидшеному порядку.

Це рішення зумовлене прагненням надати польській армії більше гнучкості. Поточне законодавство, змінене у 2022 році напередодні повномасштабного вторгнення Росії, зобов'язувало Польщу отримувати згоду НАТО, ЄС та країни, на території якої мали діяти польські війська, для ухвалення рішення про закордонні місії.

Критика попередніх обмежень

Комісія з розслідування російського впливу розкритикувала ці обмеження, заявивши, що вони позбавили Варшаву права самостійно реагувати на загрози з боку дронів, які перетинають кордон з України чи Білорусі.

Нинішня правляча коаліція має намір скасувати ці обмеження, керуючись принципом «спочатку стріляти, а потім питати», щоб забезпечити негайну відповідь на потенційні загрози національній безпеці.

Прецедент вже був

На початку вересня польські військові вже збили кілька російських дронів, які порушили повітряний простір країни. Це стало першим відомим випадком, коли країна-член НАТО відкрила вогонь по російських об'єктах у ході повномасштабної війни в Україні.

Очікується, що зміни до законодавства дозволять Польщі більш рішуче та автономно діяти для захисту свого повітряного простору та кордонів від загроз, спричинених агресією Росії.