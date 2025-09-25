Нові правила: ЄС запускає план повернення українців додому

Європейський Союз оприлюднив рекомендації щодо поступового завершення програми тимчасового захисту для українців, яка діє з березня 2022 року. Документ передбачає, що статус тимчасового захисту буде чинним до 4 березня 2027 року, після чого розпочнеться поетапний перехід до інших форм легального перебування в ЄС або добровільного повернення в Україну.

Мета плану — уникнути різких рішень і забезпечити передбачуваний процес для мільйонів українців, які зараз перебувають у Європі. Перехід має бути «координованим і гуманним», з урахуванням ситуації в Україні та потреб людей, які були змушені залишити свої домівки через війну.

Багато українців уже інтегрувалися у суспільствах країн ЄС: вивчили мову, працюють, їхні діти навчаються у школах. Рекомендації передбачають, що таким людям буде створено умови для отримання національних посвідок на проживання — зокрема, на підставі працевлаштування, навчання, досліджень чи сімейних обставин.

Окремий блок документа присвячений поверненню українців додому. ЄС підкреслює, що воно має бути добровільним і безпечним. Для цього розроблять програми підтримки — допомогу з житлом, доступом до медицини та відновленням життя у громадах. Такі ініціативи фінансуватимуться з фондів ЄС та міжнародних організацій.

Для батьків із дітьми передбачено, що вони зможуть залишитися у країні проживання до завершення навчального року. Для людей з інвалідністю або тих, хто потребує спеціальної медичної допомоги, легальне перебування буде подовжено доти, доки Україна не зможе забезпечити їм належну підтримку.

Довідка: за даними Єврокомісії, станом на січень 2025 року в ЄС перебуває близько 4,3 млн українців із тимчасовим захистом. Очікується, що ця цифра залишиться стабільною протягом 2025 року, а згодом поступово зменшиться — до 4,1 млн наприкінці 2025-го та до 3,8 млн до кінця 2026 року. Водночас, за прогнозом НБУ, у 2025–2026 роках ще близько 200 тисяч українців щороку виїжджатимуть за кордон, а чисте повернення розпочнеться лише 2027-го — приблизно 100 тисяч осіб.

