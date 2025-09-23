П’ятьох чоловіків примусово повернули до України з різних міст Польщі

У період з 19 по 20 вересня польські прикордонники затримали шістьох українців, п’ятьох з яких вже депортували в Україну. Ще одну особу помістили до охоронюваного центру для іноземців до винесення рішення, повідомляє Надоржанське відділення прикордонної служби Польщі.

Причиною затримання та депортації стало порушення польського законодавства, яке становило «реальну загрозу для безпеки та громадського порядку». Чоловіків повернули в Україну із Згожельця, Горзово-Велькопольського, Познані-Лавіці та Вроцлава-Страховіца.

П’ятьох осіб доставили до польсько-українського кордону у супроводі прикордонників, де їх передали українським службам.

З початку 2025 року Надоржанське відділення прикордонної служби затримало 300 іноземців, серед яких переважно громадяни України, а також Грузії та Молдови.

Серед зафіксованих порушень – керування авто у стані алкогольного сп’яніння, податкові злочини, шахрайства та вимагання, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство. Порушники отримали багаторічні заборони на повторний в’їзд до країн Шенгенської зони.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща витратила на біженців з України понад 7,5 млрд злотих, а отримала понад 51 млрд.