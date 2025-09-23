﻿
Надзвичайні події

П’ятьох чоловіків примусово повернули до України з різних міст Польщі

П’ятьох чоловіків примусово повернули до України з різних міст Польщі

У період з 19 по 20 вересня польські прикордонники затримали шістьох українців, п’ятьох з яких вже депортували в Україну. Ще одну особу помістили до охоронюваного центру для іноземців до винесення рішення, повідомляє Надоржанське відділення прикордонної служби Польщі.

Причиною затримання та депортації стало порушення польського законодавства, яке становило «реальну загрозу для безпеки та громадського порядку». Чоловіків повернули в Україну із Згожельця, Горзово-Велькопольського, Познані-Лавіці та Вроцлава-Страховіца.

П’ятьох осіб доставили до польсько-українського кордону у супроводі прикордонників, де їх передали українським службам.

З початку 2025 року Надоржанське відділення прикордонної служби затримало 300 іноземців, серед яких переважно громадяни України, а також Грузії та Молдови.

Серед зафіксованих порушень – керування авто у стані алкогольного сп’яніння, податкові злочини, шахрайства та вимагання, крадіжки, знищення майна, переслідування та психологічне або фізичне насильство. Порушники отримали багаторічні заборони на повторний в’їзд до країн Шенгенської зони.

Як повідомляло раніше ForUa, Польща витратила на біженців з України понад 7,5 млрд злотих, а отримала понад 51 млрд.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Польщавимаганнядепортація українцівпорушення польського законодавстваподаткові злочинифізичне насильство
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Глава МЗС Польщі попередив РФ після порушення повітряного простору НАТО
Свiт 22.09.2025 21:56:14
Глава МЗС Польщі попередив РФ після порушення повітряного простору НАТО
Читати
Комісія ООН про дронові атаки РФ – це злочини проти людяності
Полiтика 22.09.2025 21:37:40
Комісія ООН про дронові атаки РФ – це злочини проти людяності
Читати
Польща збиватиме літаючі об’єкти у своєму небі, – Туск
Свiт 22.09.2025 21:18:00
Польща збиватиме літаючі об’єкти у своєму небі, – Туск
Читати

Популярнi статтi