Суспiльство

Суди на паузі: кримінальні справи «заморожують» через мобілізацію

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії, з квітня 2022 року, було зупинено 19 671 кримінальне провадження через мобілізацію обвинувачених.

Темпи ухвалення рішень про зупинення кримінальних справ у 2025 році зросли на 25% порівняно з минулим роком, повідомляють ЗМІ з посиланням на аналіз реєстру судових рішень,. Станом на вересень цього року українські суди вже призупинили 4 724 провадження, тоді як у 2024 році через мобілізацію обвинувачених було закрито 5 441 справу.

Можливість зупинення кримінальної справи у зв’язку з мобілізацією обвинувачених була запроваджена у квітні 2022 року, щоб врахувати обставини воєнного часу та забезпечити участь громадян у захисті країни без ризику втратити законні права через кримінальні справи.

За словами аналітиків, така практика свідчить про адаптацію судової системи до реалій воєнного часу та намагання держави балансувати між забезпеченням правосуддя та підтримкою національної оборони.

 

Як повідомляло раніше ForUa, припинення вогню не зупинить мобілізацію в Україні.

 

 

 

 

 

 

 

