Європа нагодує всіх українських школярів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз виділить близько 200 мільйонів євро на програму забезпечення шкільних обідів для дітей в Україні. Про це вона повідомила під час виступу на конференції "Відновлення дитинства та людяності — просування миру в Україні через повернення українських дітей", яка відбулася на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Ключові заяви та ініціативи

Фон дер Ляєн підкреслила, що підтримка України є пріоритетом для ЄС. Вона наголосила, що ці кошти — лише частина ширшої допомоги.

"Ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов'язання стосується всіх, хто все ще перебуває в полоні на чужій землі", — заявила фон дер Ляєн.

Крім того, ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяють понад 10 мільйонів євро на програми, спрямовані на допомогу дітям, яких вже повернули в Україну, щоб вони могли "одужати, навчатися та знову мріяти".

Боротьба за справедливість

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС фінансує роботу української прокуратури, щоб забезпечити справедливість для сімей, чиї діти були викрадені. Вона зазначила, що ЄС вже запровадив санкції проти понад 50 осіб, причетних до викрадення українських дітей.

"Ця боротьба не є виключно справою України. Вона вимагає рішучості всього світу, щоб максимально посилити тиск на Росію", — підкреслила вона.

Глобальна співпраця

Президентка Єврокомісії заявила, що ЄС приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і проведе міжнародний саміт високого рівня, щоб привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми.

"Кожна викрадена дитина — це не лише втрата для України. Це втрата для всього світу. Ми мусимо повернути їх додому. Кожного з них", — підсумувала Урсула фон дер Ляєн.

