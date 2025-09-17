Батьків застерегли від шкільних поборів

Освітній омбудсмен Надія Лещик нагадала батькам, що благодійні внески для закладів освіти не є обов’язковими. Вона зазначила, що відповідно до Конституції держава забезпечує доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в державних та комунальних школах.

За словами Лещик, деякі заклади освіти іноді вимагають від батьків перераховувати кошти на рахунки благодійних або громадських організацій, нібито пов’язаних зі школою. В омбудсмена наголосили, що державні та комунальні школи не можуть створювати такі організації, а значить немає гарантій, що кошти будуть використані для потреб закладу.

«Державний чи комунальний заклад освіти не має права відмовити у зарахуванні дитини через несплату благодійних внесків чи вимагати їх як обов’язкову умову для навчання», — підкреслила Лещик.

Якщо батьки бажають надати благодійну допомогу, вона має перераховуватися на казначейський рахунок закладу освіти і обов’язково враховуватися на балансі школи, зазначила омбудсмен.

