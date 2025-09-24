Європейський Союз може значно покращити можливості з виявлення безпілотників протягом найближчого року, але створення повноцінної мережі для відстеження та знищення цілей займе значно більше часу. Про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв'ю для Euractiv, інформує ForUА.

Ця заява прозвучала на тлі обговорення так званої "дронової стіни" — ініціативи, що набула актуальності після низки випадків вторгнення російських дронів у повітряний простір країн ЄС. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також згадувала цю ідею у своїй доповіді про стан справ у ЄС у вересні.

"Ми повинні усвідомити, що у нас недостатньо можливостей для виявлення дронів. Можливо, ми добре виявляємо винищувачі та ракети, але дрони мають свою специфіку: вони літають дуже низько і мають невеликі розміри", — підкреслив Кубілюс.

Швидкий прогрес у виявленні

За словами єврокомісара, перший крок — це швидке впровадження систем виявлення. Експерти вважають, що така система може бути готова "приблизно через рік", щоб мати можливість відбивати потенційні атаки та "провокації" з боку Росії.

Кубілюс зазначив, що Європа повинна переймати досвід українських військових, які ефективно використовують акустичні датчики для виявлення дронів, що залишаються непоміченими для традиційних радарів. Він також згадав лазери як ще один ефективний та економічно вигідний варіант для збиття безпілотників.

Довгострокові виклики та фінансування

Водночас, розробка повноцінної системи, здатної не лише виявляти, але й знищувати цілі на суші та на морі, потребує набагато більше часу. Ця оборонна мережа також повинна охоплювати морські кордони блоку, враховуючи нещодавні інциденти з дронами в Норвегії та Данії.

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Роберт де Гроот повідомив, що активно обговорюється можливість спрямування фінансування на східні країни ЄС. Кошти планують виділити на будівництво військових баз, інфраструктури та підвищення військової мобільності для перекидання військ та техніки.

"Нам потрібно перекидати вантажі з одного кінця Європи на інший, переважно із заходу на схід, але також і з півночі на південь", — наголосив де Гроот.

