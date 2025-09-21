Колишня вебкам-модель виграла тендер на антидронові сітки для Херсона, - ЗМІ

Буквально вчора начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін відзвітував, що у Херсонській області виконали третину від запланованих робіт із встановлення антидронових сіток на автомобільних маршрутах, як журналісти МОСТа дізналися, що ці сітки купують у постачальників з дещо пікантним минулим.

17 вересня на порталі Prozorro було опубліковано інформацію про те, що Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА, який очолює Євген Пісоцький, закупив 317 240 м2 антидронових сіток на 6,3 млн грн, повідомляє Міст.

Сітки купили у підприємиці з Луцька Наталії Борщевич.

За даними порталу YouControl, продавати будматеріали Наталія Борщевич вирішила трохи більше ніж місяць тому, адже як ФОП вона зареєструвалась наприкінці липня.

Після укладання договору з департаментом ХОДА Наталія Борщевич зареєструвала на себе самоскид ЗІЛ-ММЗ 1991 року випуску. Як ми пізніше дізнались, вона придбала його, аби транспортувати сітки з Луцька до Херсона.

Журналісти МОСТа також з’ясували, що до того як Наталія Борщевич вирішила допомагати обороняти Херсон від російських дронів, вона займалась дечим протизаконним, а саме виготовленням та збутом порнографії, як це кваліфікувала місцева поліція.

У 2020 році проти неї навіть було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 КК України. Згідно з текстом ухвали Луцького міськрайонного суду, у серпні 2020 року вона спілкуючись у відеочаті з чоловіком, “оголилася та крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи, торкаючись їх за допомогою рук та інших предметів”.

У відкритому доступі досі є її фото відвертого характеру.

Після відкриття провадження Борщевич уклала угоду про визнання винуватості, проте згодом просила суд відмовити у затвердженні угоди оскільки на час її укладення не дуже зрозуміла її зміст та наслідки.

З квітня 2022 року оновлень по цій справі не було.

Аби дізнатися чи дійсно Наталія Борщевич продає антидронові сітки журналісти МОСТа поспілкувались з нею телефоном.

Під час розмови вона підтвердила, що займається продажем сіток, а самоскид купила для їх перевезення.

Зазначимо, що спочатку постачальниця сіток для Херсона не могла пригадати, чи є стосовно неї якісь провадження, але потім все ж згадала.

“Його якось закрили бистро, а далі – я нічого не знаю. Я нікуди не ходжу. Я не в курсі. До речі, ви сказали, то треба буде взнати”, – сказала Наталія Борщевич.

За яким злочином було це провадження, за її словами, вона не пам’ятає, адже, це було дуже давно. При цьому, підприємиця наголосила, що “цим” вона не займалась, а правоохоронці “щось попутали в базах”.

На питання про те, як вона дізналась про Херсонську адміністрацію та потребу у сітках, Наталія відповіла, що була в Херсоні, тоді й дізналась про необхідність сіток, після чого запропонувала свої послуги у постачанні. Щоправда, кому саме вона запропонувала ці послуги, Наталія розповідати відмовилась.

“Хай це буде таємницею”, – запропонувала вона МОСТу.

Цікаво, що де виготовляють сітки, які вона постачатиме в Херсон, Наталія Борщевич теж не знає.

Окрім договору з Наталією Борщевич, 12 вересня Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи ХОДА уклав ще два контракти на постачання антидронових сіток.

Контракт вартістю 9,5 млн грн підписали з херсонським підприємцем Миколою Роздорожнюком. Раніше він постачав габіони та надавав послуги ремонту бюджетним установам міста та області.

Ще один контракт на майже 1,5 млн грн підписали з Андрієм Романюком з Херсона. Він теж регулярно постачає ХОДА будівельну продукцію.

Ані Микола Роздорожнюк, ані Андрій Романюк, проваджень за ч. 3 ст. 301 КК України не мають. Ми перевірили.