Різкий розворот: що насправді стоїть за заявами Трампа в ООН

Глава Білого дому Дональд Трамп під час виступів у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку зробив заяви, які свідчать про те, що він «умиває руки» від війни в Україні, повідомляє The Telegraph

Видання відзначає, що після місяців заяв про втрату Україною територій на користь РФ та закликів до мирних переговорів, Трамп зробив різкий розворот у своїй риториці. Зокрема, у його останніх словах про підтримку України США більше не фігурують.

«Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу здатна воювати та відвоювати усю свою територію у первісних кордонах», — зазначив Трамп у пості на платформі Truth Social.

Ще одну подібну заяву він зробив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. «З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи та, зокрема, НАТО, повернення до початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом», — сказав Трамп.

Видання підкреслює, що американський лідер фактично перекладає відповідальність за підтримку України на Європу та НАТО, не обіцяючи нової допомоги Києву та не погрожуючи Москві новими санкціями. Його єдине зобов’язання — продовжувати продаж зброї союзникам.

