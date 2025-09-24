﻿
Українські дрони вразили «серце» російського "Газпрому”

Українські дрони вразили «серце» російського "Газпрому”

Підприємство “Газпром нафтохім Салават” у Башкирії зазнало нової атаки дронів. Завод розташований приблизно за 1400 км від кордону з Україною, повідомляють ЗМІ.

Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи та звуки атаки. Нагадаємо, 18 вересня дрони вже вражали цей нафтохімічний комплекс, спричинивши пожежу. Тоді охорона заводу намагалася відкривати вогонь по безпілотниках.

За даними ЗМІ, далекобійні дрони СБУ вразили установку ЕЛОУ-АВТ-4 — головну частину заводу, яка очищує нафту від води та солей та перетворює її на бензин, дизель, гас і мазут.

Довідка: “Газпром Нафтохім Салават” — один із найбільших виробничих комплексів Росії з нафтопереробки та нафтохімії. Підприємство здійснює повний цикл переробки вуглеводневої сировини та випускає понад 150 видів продукції, включно з бензином, дизелем, мазутом, бітумом і поліетиленом.

Як повідомляло раніше ForUa, зафіксовано серію ударів по об’єктах військової та промислової інфраструктури Росії на півдні країни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

