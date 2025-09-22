Пекельна ніч на півдні РФ: горять підстанції та промислові зони

За вечір та ніч проти 22 вересня зафіксовано серію ударів по об’єктах військової та промислової інфраструктури Росії на півдні країни.

Краснодарський край

У станиці Стародерев’янковській уражено тягову підстанцію «Каневська». Підстанція забезпечує електропостачання важливих промислових об’єктів регіону.

У Слов'янську-на-Кубані постраждала промислова зона, зокрема НПЗ. Російське ППО засипало уламками приватні будинки, а в одну квартиру було «припаркувано» український БПЛА. Офіційні російські джерела заявляють, що всі руйнування — наслідок горіння трави. Втім, деталі ще уточнюються.

Станиця Гривенська, Калінінський район: місцеве ППО РФ активно збивало дрони над приватними житловими будинками.

Ейськ та Приморсько-Ахтарськ: лунали вибухи, зафіксовано активну роботу ППО. Під час інциденту було вимкнено інтернет, що ускладнило збір підтвердженої інформації.

АР Крим

Феодосія зазнала ураження об’єкту. Російська сторона повідомляє про потерпілих, проте жодних фото чи відео з місця немає. Це ще раз підтверджує, що удар був нанесений по військовій інфраструктурі, а не цивільних об’єктах.

Таганрог

Зафіксована робота ППО. Судячи з маршруту БПЛА, ударів по самому Таганрогу не було — він використовувався як транзит до Краснодарського краю.

Деталі наслідків ударів та масштаби пошкоджень уточнюються. Місцеві служби і російські ЗМІ намагаються обмежити поширення інформації, але численні повідомлення очевидців свідчать про активну роботу українських підрозділів по цілях у південних регіонах РФ.

